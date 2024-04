Reina hoy y siempre: Madonna encendió a México con su ‘Celebration Tour’

Madonna realmente dijo al invitar a Guillermo: “A ver, voy a llevar un invitado que en USA relacionen con México. Lo que voy a grabar es para mi público anglo. Obvio no iba a llevar un invitado mexicano que en el resto de los países no iban a ubicar”. pic.twitter.com/PMtcsdomAt

El tour, que arrancó en octubre de 2023 en Londres, está integrado por siete bloques, entre los que la cantante interpreta alrededor de 26 canciones que hacen una retrospectiva de su trayectoria.

“México, welcome to my celebration”, dijo la diva antes de cantar “Into the groove” y proseguir con otros éxitos de como “Die another day y “La Isla Bonita”.

Empodera a fans

Ellos y ellas vistieron de novia: con un largo velo blanco y corset. Sin embargo, el encuentro nupcial no era tal, era más bien el look elegido para el primer concierto de su ídola en la Ciudad de México.