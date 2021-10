A ritmo de country parodian ‘El juego del calamar’

En el video están presentes todos los elementos de la serie, el pants verde numerado que llevan los concursantes, los trajes de los guardias rojos con máscaras negras, la muñeca robot del juego de luz verde, luz roja, la comida de los concursantes, el reto de las galletas, el puente de cristal. Incluso hay una gran versión del Jugador 212 (Han Mi-nyeo), que parece tan asesino como siempre.

“Acabo de ganar El juego del calamar’, maté a todos mis amigos para ganar”, canta Pete después de empujar a Rami de las escaleras de cristal.

Si la canción te suena de algo es porque utiliza la sintonía de “Turn Up On The Weekend”, de Branchez & Big Wet.