Abel Rasa, de cantar en camiones de Saltillo a actuar en el Auditorio Nacional y Bellas Artes

Muchas personas que, tras cumplir sus sueños en diferentes ámbitos, saben que los “no” llegarán constantemente, pero el trabajo arduo y la dedicación harán que los resultados sean los necesarios para alcanzar las metas. Ese es el caso de Abel Rasa, cantante saltillense que hoy ve materializados los sueños que lo acompañaron en su adolescencia y juventud. Y aunque hoy tiene en su historial artístico haber cantado ante miles de personas en escenarios como el Auditorio Nacional y Bellas Artes, no olvida que fue tejiendo sus sueños desde su infancia y aprovechando espacios en los que demostraba su talento y pasión por el canto. “Realmente, lo que busco con este ejercicio artístico que hago es inspirar a las personas, sin afán de egos, hacer sentir o que vean a todas esas personas que están luchando por sus sueños que los sueños sí se hacen realidad”, dice Rasa en entrevista con VMÁS.

SUEÑO CUMPLIDO: CANTAR JUNTO A RICARDO MONTANER Fue en el show del cantante Ricardo Montaner donde Abel dejó claro que su talento lo estaba llevando lejos. Este “boleto dorado” se lo ganó a pulso tras participar en el reality show estelar de Televisa, ‘Veo Como Cantas’, que recién concluyó transmisiones. “Participé en uno de sus capítulos como cantante, y ahí me vio el maestro y apostó por mí, invitándome a participar en su concierto del 5 de octubre”, recordó el saltillense.

“En el programa también canté el mismo dúo que canté en el Auditorio Nacional; en el auditorio, fue completo, con un poco más de participación mía. Me presentó desde el soundcheck. Montaner me comentó que iban a ir personas de Televisa; fue Erika Buenfil, la actriz, quien estuvo entre el público”, recordó feliz durante la plática. Aunque el público principal del reality es el mexicano, el show también fue transmitido en Estados Unidos por Univisión, lo que significa que su talento fue escuchado por millones de personas más en el vecino país.

¿CÓMO COMENZASTE TU CARRERA MUSICAL? Comencé en la música desde los 12 años, pero a los 13 años, en Saltillo, empecé con clases de guitarra. Descubrí que se me daba cantar; desde que tengo memoria, me gusta mucho cantar. Mi incursión en la música empezó de modo callejero; durante mucho tiempo, me dedicaba a cantar en los camiones y restaurantes de la ciudad de Saltillo. Hoy en día, sigo haciéndolo, pero ahora en eventos privados, etc. Orgulloso y emocionado por demostrar que su carrera ha ido en ascenso, Abel recordó esos momentos al inicio de su carrera. “Así fue el inicio del contacto con la música, como artista urbano. Luego, fui haciendo contactos y compañeros en la ciudad y, posteriormente, inicié mis estudios musicales formalmente. Descubrí que podía cantar ópera o música clásica. Comencé mis clases con el maestro Alejandro Reyes, quien actualmente sigue dando clases con la Compañía de Ópera de Coahuila. Estuve 6 años con él, hice muchas giras, conciertos y recitales, pero más enfocados en la ópera que en el canto popular. Siento que he llevado los dos géneros”, expresó el licenciado en psicología por la UANE.

¿LLEVAS UNA CARRERA MUSICAL EN LA CDMX? Pertenezco a algunas agencias de cantantes y eventos, y he establecido contactos en el ámbito musical. Me presento cada semana en Bellas Artes y pertenezco al Ensamble Vocal del Ballet de Amalia Hernández. Aunque la atracción principal es el ballet, nosotros somos importantes en la puesta en escena y aparecemos en el espectáculo en diferentes ocasiones. Nos presentamos los miércoles y los domingos. Detallando sus actuales actividades, Abel recuerda que con el mencionado ensamble ha podido cantar en Estados Unidos; de hecho, hay un viaje a finales del año, ya que se presentarán en Los Ángeles, California. “Pertenezco al Coro de la SEDENA. Estoy como cantante y como miembro del ejército, formo parte de las Fuerzas Armadas, por lo que en el programa aparezco con uniforme militar”, describió.

¿CÓMO LLEGASTE AL REALITY DE TELEVISA? No iba a salir como militar; entré a través de un casting. El proceso fue similar al que ya conocemos o hemos escuchado: envié mis videos, me citaron para escucharme en alrededor de 3 o 4 filtros de entrevistas, y ya cuando me llamaron, me entrevistaron. En una solicitud, mencioné que soy psicólogo, y mi intención inicial era aparecer como psicólogo, no como militar. Sin embargo, en la última etapa, surgió la idea de que pertenecía a esa institución, por lo que pasé a formar parte de ellos. Durante la charla, dijo que quisiera ser una fuente de inspiración para los jóvenes, no solo de Saltillo, sino de otras partes, para que sepan que los sueños se hacen realidad.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Será cierto? ‘Cocina’ Telemundo nueva versión de ‘Mirada de Mujer’ con Angélica Rivera y Danilo Carrera “Recuerdo mucho que cuando comenzaba en los camiones, veía los escenarios que quería pisar. Ahora lo veo materializado. Sí se puede. No soy una persona que provenga de un nivel socioeconómico muy alto y no tengo todos los contactos del mundo. Lo que he logrado es gracias al trabajo, la dedicación y la fe. Me gustaría invitar a todos, porque soy orgullosamente saltillense. Quiero ser un referente que los sueños sí se cumplen y que todos podemos alcanzarlos”, dijo notablemente emocionado.

Videos