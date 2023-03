Abre Shakira su corazón con Televisa; reveló que su hijo Sasha está detrás del éxito con Bizarrap

Más sonriente que en los últimos meses Shakira habló del éxito detrás de la ‘Session #53’ con Bizarrap, la cuál además de ser un hit mundial resultó un ejercicio terapéutico y acertado para sanar el conflicto amoroso. Durante la charla transmitida por Televisa por el noticiero ‘En Punto’ y que también está disponible en la plataforma “de casa” VIX la artista se mostró segura en sus palabras y dispuesta a compartir su historia. Shakira dijo sentirse liberada, habló de tener una amistad con su público, la importancia que han tenido sus hijos en los últimos años de carrera, así como sus miedos y logros que entrechocan en ocasiones.

‘NO TODOS LOS SUEÑOS SE CUMPLEN’ “Me he dado cuenta que las mujeres estamos en un momento clave para la sociedad”, empezó platicando la colombiana al ser cuestionada sobre la importancia del empoderamiento femenino en las letras de toda su carrera. Aseguró que al igual que todas las mujeres contaba con cumplir el sueño de ser una ama de casa, feliz y en familia. “Creo que yo también compraba esa historia de que una mujer necesita a hombre para completarse de que una familia, tuve ese sueño. Que los hijos contaran con un padre y una madre bajo el mismo techo” expresó. Ligeramente afectada pero honesta, Shakira expresó desde su proceso sobre los sueños.

“No todos los sueños en la vida se cumplen, pero la vida encuentra la manera de compensarte de alguna manera y creo que conmigo lo ha hecho con creces con esos dos niños estupendos, maravillosos que me llenan de amor cada día y también he encontrado que esa fábula de que una mujer definitivamente necesita a un hombre poque siempre he sido bastante independiente emocionalmente, debo confesarlo”, mencionó. Enamorada del amor, se dijo que cree en ello pero desde otra perspectiva. “Sentir que yo me basto a mi misma hoy en día, que cuando una mujer tiene que enfrentar los embates de la vida sale fortalecida, cuando sales fortalecida has aprendido a aceptar tus propias debilidades, a expresar eso que se siente y ese dolor”, dijo.

MÁS ELOCUENTES Con un cabello largo en tono rubio con destellos miel, un maquillaje natural que resaltaba su rostro y su sonrisa, un stylist que hacía lucir su figura Shakira se presentó en la entrevista más cerca que nunca ante su público hispano desde España. “Ahora me siento completa, porque siento que depende de mi misma además tengo dos niños que dependen de mi así que tengo que estar más fuerte que una leona” “Hay sueños que se rompen hay que recoger los pedacitos del suelo y hay que volverlo a reconstruir”, expresó la colombiana.

Un momento clave en esta historia de desamor y de reencuentro es el lanzamiento de la ‘Session 53’ en donde sin temor pudo hablar de sus sentimientos y el proceso de ruptura que todos conocían pero no desde su sufrimiento. “Mis letras y mis canciones en general mi música son más elocuentes que yo misma” “Siempre a través de mi música no he intentado otra cosa más que ser honesta y utilizar mi música como una catarsis una terapia mis letras son quizás son la mejor terapia son más eficaces que una visita al psicólogo o psicoanalista”, expresó entre risas.

LOS FANS: SUS AMIGOS “Entré al estudio de una forma y salí de otra, es una de las cosas que más le agradezco a Bizar, me ha dado como ese espacio esa oportunidad de desahogarme y si que fue un gran desahogo necesario también para mi propio proceso de recuperación”, agregó. “Estaría en un lugar muy distinto sino hubiera tenido esa canción”, dijo. Recordó y catalogó el proceso con Bizarrap como un momento de “honestidad brutal”.

“Tanto mío como de mi público conmigo, momento en el que he descubierto verdaderos amigos y también me he dado cuenta que la amistad no es un fenómeno que sucede a nivel individual de uno a uno, sino que puedes ser amigo de cientos de personas y eso es lo que yo he sentido”, dijo. Explicó que el cariño y demostraciones de sus fanáticos fueron trascendentes en los momentos de oscuridad. “Me he sentido realmente apoyada por mi público de una manera que jamás esperé que fueran tan claves para mí, ayudarme a levantar cuando estaba en el piso, que estuve un buen rato en el piso me dieron las fuerza y valor de levantarme y decir, estoy lista para el próximo round”, dijo emocionada.

RECURRE A SUS HIJOS La estrella mundial se sintió emocionada de que su música le deja fans de todas las edades, lo que ella describió como generacional. “Es muy lindo acompañar a la gente, la música se convierte en la banda sonora de la gente de mi edad, luego la música empieza a traspasarse de generación en generación y luego poder estar en un momento como este”, dijo Shakira. Con unos hijos de 10 y 8 años, Shakira vive de cerca los cambios y gustos de las nuevas audiencias.

“Mis hijos tienen una participación en mi carrera bastante activa porque tienen buenas ideas y tiene mucho criterio y opiniones, siempre estoy escuchando sus opiniones”, aseguró. “En mi video de ‘Te Felicito’ Sasha, el menor tuvo la idea del robot y Milan lo del fuego verde”, contó orgullosa con una sonrisa en el rostro. Relató emocionada sobre las consecuencias buenas que ha dejado escucharlos e involucrarlos en sus proyectos de alguna manera. “El arte gráfico de ‘Monotonía’ ese lo hizo Sasha en su IPad, no me había gustado lo que me habían mandado los diseñadores de Sony y le dije, ‘a ver Shasha tu ¿Qué opinas? Y me dice no mami yo te lo hago, se puso en su IPad y me lo mandó y se lo mandé a la gente de Sony”, expresó entre risas.

Con 8 récords establecidos, la canción en espaol más reproducida en Spotify con una cifra magistral de visitas en YouTube ‘Session #53’ se hizo realidad tras un consejo de su hijo Milan. “La Session #53 es el resultado de una sugerencia de Milan, me dijo ‘mami tienes que hacer algo con Bizarrap, que es el Dios argentino’”, mencionó entre risas. Recordó que incluso el menor habló con el mánager de su madre para empujar esa colaboración.