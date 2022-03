Abusos, bullying y drogas, los oscuros secretos detrás de Timbiriche, Menudo y Parchís

MENUDO

En 2020, Amazon Prime Video estrenó la serie “Súbete a mi moto”, una serie biográfica que contaba la historia de la popular banda de origen puertorriqueño conocida como Menudo. Sin embargo, tras su lanzamiento se abrieron varias heridas en algunos de sus exintegrantes, entre ellos escándalos de pedofilia y abuso sexual.

En 2014, Roy Roselló confesó una serie de episodios de violencia y abuso sexual por parte del mánager, Edgardo Díaz. “Sí, abusaron de mí. No he hablado de ello porque todo en esta vida tiene su momento, y ahora estoy espiritualmente listo para hablar”, dijo Roy en “Domingo Show”. El cantante formó parte del popular grupo entre 1983 y 1986.

“Edgardo Díaz abusó sexualmente de nosotros. Yo tenía 13 años y sucedió varias veces. Me amenazó diciéndome que si me negaba a hacerlo, me echaría del grupo”, aseguró Roy. Tras las acusaciones, el exmánager lanzó un comunicado, en el que aseguró que tantos años de trayectoria respaldan su trabajo y que “no estaría el resto de su vida defendiéndose de falsas acusaciones”.