Actores de doblaje se pronuncian en contra de Amazon Prime Video por uso de Inteligencia Artificial para doblaje

Hernández añadió, “La IA en cierta forma se mantiene en un rango mucho más estricto, lo que es expresar emociones. Me queda claro que la IA es una gran herramienta que pueda ayudarnos, pero no para sustituirnos”.

Por su parte, Patricia Acevedo, conocida por interpretar a Sailor Moon, Lisa Simpson en Los Simpson, Akane Tendo de Ranma 1/2, Angelica Pickles y muchas más, señaló:

“Estoy completamente en desacuerdo con lo que Prime Video intenta hacer porque quiere hacer doblaje con IA. Dice que una parte con IA y otra parte con nosotros, pero eso no se vale. La IA no tiene sentimientos. Los sentimientos los tenemos nosotros los actores. Eso no se vale. No lo podemos permitir”, expresó la actriz en un video compartido con sus seguidores.