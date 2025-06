Confiesa Billy Joel que intentó quitarse la vida dos veces tras ser el amante de la esposa de su mejor amigo

El reciente estreno del documental “ Billy Joel : And So It Goes” , dirigido por Susan Lacy y producido por Jessica Levin , ha puesto nuevamente bajo los reflectores al legendario cantante neoyorquino, esta vez desde una óptica profundamente personal.

La pieza documental llega en un momento de vulnerabilidad física para Joel, quien recientemente se vio obligado a cancelar su gira por Estados Unidos y Reino Unido debido a un diagnóstico de hidrocefalia, una condición que afecta el cerebro y que, según sus médicos, ha deteriorado su audición, visión y equilibrio. No obstante, el músico ha buscado calmar las especulaciones.

“No me estoy muriendo”, aseguró a través de su amigo y conductor Howard Stern, en un intento por restarle dramatismo a su situación médica.

Con 76 años y una carrera de más de cinco décadas, Joel acaba de cerrar una histórica residencia de diez años en el Madison Square Garden con 104 conciertos consecutivos, una hazaña sin precedentes en ese recinto.

El documental se adentra en algunos de los momentos más oscuros de su juventud, incluyendo dos intentos de suicidio durante los años 70. El primero ocurrió tras involucrarse sentimentalmente con Elizabeth Weber, esposa de su entonces mejor amigo y compañero de banda, Jon Small. Esta relación derivó en una fuerte crisis emocional y la ruptura del grupo que ambos integraban, Attila.

“Me sentí muy, muy culpable. Tenían un hijo. Me sentí como un rompehogares. Estaba enamorado de una mujer y me dieron un puñetazo en la nariz, que me lo merecía”, rememora Joel en el documental. “Jon estaba muy disgustado. Yo estaba muy disgustado”.

El segundo intento llegó poco después, en un periodo marcado por la depresión y el aislamiento. Según narra su hermana, Judy Molinari, quien trabajaba como asistente médica, Joel ingirió una gran cantidad de pastillas y permaneció varios días en coma. “Fui a verlo al hospital y estaba allí tendido, pálido como una sábana. Pensé que lo había matado”, relató con lágrimas en los ojos.

Tiempo después, Joel intentó nuevamente acabar con su vida, esta vez ingiriendo una botella de limpiador. Fue Jon Small, el mismo amigo al que había herido años antes, quien lo llevó de nuevo al hospital.

“La única respuesta práctica que puedo dar sobre por qué Billy lo tomó tan mal fue porque me amaba tanto y le mataba hacerme tanto daño. Al final, lo perdoné”, expresó Small.

El internamiento en una sala de observación psiquiátrica marcaría un punto de inflexión. “Salí de la sala de observación y pensé: ‘Puedes utilizar todas esas emociones para canalizarlas en música’”, recuerda Joel. Ese proceso interno sería, según sus propias palabras, el que lo empujó a crear parte de su obra más honesta y poderosa.

El estreno de “Billy Joel: And So It Goes”, que llegará a HBO en julio, no solo celebra la carrera del llamado “Piano Man”, sino que ofrece un retrato descarnado de su humanidad, con luces y sombras.