‘Al primero que le falte al respeto, le rompo la ma...’; defiende Alfredo Adame a su hijo gay y asiste a marcha LGBT

El presentador y actor mexicano acudió a la marcha y se tomó fotos con algunos fanáticos que se le acercaron, incluso aprovechó la oportunidad para “mentar madres” entre ellos, además de acercarse a los medios televisivos y compartir su experiencia.

En una entrevista para la prensa de DUO Festival, en compañía de Sergio Mayer y Gabriela Spanic, el polémico conductor habló sobre su hijo Sebastián Adame, quien se ha proclamado como homosexual.

RELACIONADO: Una fiesta de colores, así es en el mundo la celebración del orgullo LGBTQ (fotos)

“Yo tengo un hijo que es de la comunidad LGBT, ustedes ya lo conocen y me siento muy orgulloso de él, cuando me lo dijo, me levanté, se me salieron las lágrimas y lo primero que dije fue ‘Te amo, Sebastián, te quiero, te respeto y te apoyo y al primero que te falte al respeto, le rompo la madre’”, clamó.

Pese a estas declaraciones, el joven hijo de Adame refirió que sí recibió el mensaje de su padre, empero, no le contestó. “Él quiere hacer como si nada hubiera pasado, yo no quise, si quiere algo que sea privado y lejos de la cámara, quiero que se resuelva en familia y no quiero que sea un intento mediático, mientras no haya cámaras todo está bien”, atendió.