Alec John Such, Jim Seals y Judy Garland

Con la llegada de junio, el rock en inglés volvió a cubrirse de luto con las muertes de Alec John Such, miembro fundador de Bon Jovi, y Jim Seals, mitad del memorable dueto Seals and Crofts.

El domingo 5 de junio, el vocalista líder de la famosa banda de glam rock ochentero, Jon Bon Jovi, informó en su cuenta de Twitter del fallecimiento, a los 70 años, de quien fuera bajista de uno de los grandes éxitos número uno de la agrupación, “Livin´on a Prayer”.

“Nuestros corazones están rotos al saber de la muerte de Alec John Such. Fue uno de los miembros originales de Bon Jovi, una pieza clave para el grupo, porque para ser honestos, fue a través de él que nos fuimos conociendo –Alec fue amigo de la infancia de Tico Torres y trajo a Richie a vernos tocar. Siempre fue salvaje y lleno de vida. Hoy todos esos recuerdos me hacen sonreír y que mis ojos se llenen de lágrimas. Lo vamos a extrañar mucho”, escribió el músico en la red social.

Alec John Such tocó con Bon Jovi en su momento de mayor esplendor, entre 1983 y 1994, acompañándolos a su primera gira por México a finales de los años 80 y, junto al mencionado guitarrista Richie Sambora, quien dejó la banda en el 2013, se reunieron con sus excompañeros para la inducción del Salón de la Fama del Rock and Roll en 2018. Fue cuando, en ese reciento, Bon Jovi quedó encapsulado para la posteridad en compañía de grandes del rock como los Beatles, los Rolling Stones, Led Zeppelin, Bob Dylan y Pink Floyd, entre otros. Las causas de la muerte se desconocen hasta el momento de escribir estas líneas.

Un día después, el lunes 6 de junio, se dio a conocer la muerte, a los 80 años, también por causas que no se dieron a conocer, del cantante de origen texano Jim Seals, parte del dueto Sealsa and Crofts, que alcanzara su mayor popularidad en los años 70 gracias a temas como “Summer Breze” y “Diamond Girl”, entre otros. Varios amigos y familiares confirmaron su muerte, entre ellos su primo, Brady Seals, ex miembro de la banda de country Little Texas. quien declaró el lunes por la noche: “Mi corazón se rompe por su esposa Ruby y sus hijos. Por favor manténgalos en sus oraciones. Qué increíble legado deja atrás”. Seals and Crofts fueron los máximos representantes del género “rock suave” de los años 70 con una racha de éxitos que inició en 1972 con “Summer Breeze”.

Para concluir, en notas más agradables, ehoy se conmemora, a todo lo alto, el centenario de la actriz y cantante Judy Garland, nacida el 10 de junio de 1922 en la ciudad de Grand Rapids. Minnesota, y quien en el año 1939 quedó inmortalizada en el cine como protagonista del clásico “El Mago de Oz”, de Victor Fleming, donde su entrañable interpretación del tema “Somewhere Over the Rainbow” la convirtió en ícono de la comunidad LGBT, hasta su muerte a fines de junio de 1969.

Además de protagonizar varias películas musicales más, Judy Garland hizo historia en la música también al convertirse en la primera intérprete femenina en ganar un Grammy al Álbum del Año en 1961, por la grabación en dos discos de un concierto en el Carnegie Hall en Nueva York.

