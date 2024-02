Alfombra Roja en SXSW 2024: Celebrando a Hollywood y la innovación audiovisual

El festival South by Southwest (SXSW) no solo es un escaparate de cine y televisión innovador y diverso, sino también una oportunidad para ver a algunas de las estrellas más populares y talentosas del momento. El festival, que se celebrará del 8 al 16 de marzo en Austin, Texas , contará con la presencia de varios actores y actrices que protagonizan las obras más esperadas del año. Estos son algunos de los nombres que brillarán en la alfombra roja:

Los dos músicos son el dúo de rock The Black Keys, que participan en el documental “This is a Film About The Black Keys”. El documental, dirigido por Jeff Dupre, explora la carrera de cinco décadas del dúo, que ha logrado seis discos en el top 10 y seis premios Grammy. El documental incluye entrevistas, imágenes de archivo y actuaciones en vivo, que muestran la evolución musical y personal de los dos artistas.