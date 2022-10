All Inclusive Runway, una pasarela para dar visibilidad a personas con discapacidad en México

“ All Inclusive surge por la necesidad de dar visibilidad a las personas con discapacidad y así generar percepciones de igualdad y que tengan una inclusión social en igualdad de circunstancias que cualquier otra persona ”, explicó Silke Lubzik, presidenta y fundadora de Cambiando Modelos .

“ Cuando me enteré de toda la parte de esta pasarela inclusiva, de dar visibilidad a personas con discapacidad, en los medios de comunicación dije: ¡wow, qué padre (bueno) y claro que sí! Entonces este mensaje de inclusión es padrísimo y creo que es muy necesario en esta época ”, explicó Uriel Osorio, quien padece discapacidad visual .

“ Nos preparamos con clases de modelaje, que nos dieron aquí ”, aseguró Osorio. “ Fueron clases de modelaje, de cómo pararnos, cómo caminar, cómo posar, cómo hacer toda esa onda y la verdad es que sí, ahorita ya me encuentro tranquilo, pero ansioso por ya subirme (a la pasarela) ”, añadió.

Otro de los modelos que participaron en el All Inclusive Runway en CDMX es Germán de la Rosa, un ingeniero de audio amputado de la pierna derecha, su intención al estar en este evento fue mostrar que las personas con discapacidad no son diferentes .

“(Mostrar) que no somos una especie, que no somos unas personas que necesitan un trato especial, que no estamos limitados a hacer una actividad que nos gusta, que somos como todas las personas para poder expresar con el cuerpo lo que somos como seres humanos”, expresó de la Rosa.