Amaia, de la Oreja de Van Gogh, publica impactante fotografía y preocupa a sus fans

La cantante española Amaia Montero, exvocalista del grupo “La Oreja de Van Gogh”, preocupó a sus fans luego de publicar una foto suya en blanco y negro en su cuenta de Instagram en la cual se le ve desmejorada y descuidada.

Además, también llamó la atención el depresivo mensaje que acompañaba la imagen, en el cual se confiesa “destruida” .

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, escribe Amaia.

