Amber Heard critica el papel de las redes sociales durante su juicio con Depp: ‘No pueden decirme que esto ha sido justo’

“No me importa lo que se piense de mí, o qué juicio quieran hacer sobre lo que sucedió en la privacidad de mi propio hogar, en mi matrimonio, a puertas cerradas”, dijo Heard. “No supongo que la persona promedio deba saber sobre estas cosas, así que no lo tomo como algo personal (...) No culpo al jurado”, señaló en la entrevista.

“Pero, incluso alguien que está seguro de que merezco todo este odio y hostilidad, incluso si piensan que estoy mintiendo, aún no pueden mirarme a los ojos y decirme que piensan que en las redes sociales ha habido una representación justa”, expresó la actriz de “Acuaman”.

“No pueden decirme que creen que esto ha sido justo”, agregó.

Con información de People