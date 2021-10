Angelique Boyer, nueva reina de las telenovelas mexicanas

El personaje tuvo una aceptación tal que, desde entonces y hasta la fecha, la artista de origen francés y nacionalizada mexicana no ha hecho un solo proyecto en el que no haya sido la actriz principal de la historia.

Pero Boyer, de 33 años, dice saber que se trata de una etapa de la vida que no es eterna, pero en la que se necesita siempre dar lo mejor de sí para el entretenimiento del público.

“Me encanta ver como se van conformando nuevas generaciones de chavos (jóvenes) muy talentosos así como alguna vez lo fui yo. Soy consciente de que cuando sea el tiempo tendré que hacer una transición y empezar a contar personajes desde otra edad, otro físico y otra característica que me requiera como actriz”, apunta.

En sus personajes, la actriz ha abordado la diversidad femenina con propuestas realistas que reflejan a la sociedad actual, románticas historias de amor, e incluso ha tomado el reto de dar vida a tres mujeres diferentes para un mismo proyecto.

“A mí me gusta trabajar y siempre he sabido aprovechar las oportunidades, me gusta también que la gente descanse de mí y no me vea todo el tiempo. Pero yo no estoy cerrada a nada absolutamente”, señala.

“Creo que he tenido una carrera que abrazo y que no hago menos que el cine, o que otro formato, tenemos que valorar el hecho de que trabajamos en el entretenimiento y más ahora que ha pasado una pandemia”, menciona la también “influencer”.