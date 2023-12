A Cristina Pacheco le detectaron el cáncer hace un mes, confirmó su hija

”Ella decía ‘yo no estoy cansada, estoy enferma, porque de no haber estado enferma, nunca habría dejado ese programa [...] Me siento en esa silla y se me olvida todo, me siento en esa silla y todo es posible”, dijo su hija sobre la manera en que se expresó Pacheco de su labor como periodista.

”Hizo de su vida todo lo que ella quiso. Tuvo que remontar todo tipo de obstáculos desde la más tierna infancia y todos los remontó. Tenía una entereza impresionante, nunca traicionó sus principios, jamás falló en su trabajo y siempre hizo su trabajo feliz, nunca lo hizo de mala gana, nunca le pesó; al contrario, los días que no había trabajo no le gustaban”, agregó.

Asimismo, expresó que su madre lamentaba que su trabajo literario no fuera reconocido y quedara opacado por su labor periodística. De hecho, Laura Emilia estaba intentando convencerla de que publicara sus crónicas en un libro antes de fallecer.

“[Ella se sentía] un poco decepcionada de la manera en que se recibía su trabajo literario, como que la gente sólo ponía atención a su trabajo periodístico, no le dieron el justo valor a las crónicas”, concluyó, “la animé a que hiciera una última antología de sus textos y ya no alcanzó”.

Con información de El Universal.