‘Adolescencia’: Planos secuencia, violencia digital y padres que hablan sin escuchar

Los planos secuencia no son aquí un recurso estético, sino una cárcel en tiempo real. En el episodio 2 (el mejor de la serie), la cámara sigue por 58 minutos a Luke Bascombe, un detective londinense, mientras investiga pistas sobre los motivos del crimen, y es testigo de cómo su propio hijo es “buleado” en una escuela donde los profesores han claudicado. La toma continua —sin cortes, sin respiros— logra algo perturbador: nos obliga a habitar la incomodidad de un padre que no entiende los códigos de sus hijos (emojis, memes violentos, slang digital). Es un espejo para padres mexicanos que, como Luke, ven a sus hijos como algoritmos indescifrables.

La serie británica Adolescencia (Netflix) podría transcurrir en cualquier suburbio del mundo globalizado: padres que trabajan hasta el agotamiento, aulas donde TikTok sustituye a los libros, y adolescentes que navegan aguas tóxicas entre la manosfera y la soledad. Con cuatro episodios filmados en planos secuencia de una hora —un desafío técnico y narrativo—, la ficción convierte el formato narrativo en un dispositivo ético: no hay escapatoria para el espectador, igual que no la hay para sus personajes.

Manosfera: el monstruo que crece en el sótano de internet

Aunque la serie sea británica, expone un cáncer global: la normalización de la misoginia adolescente. En una escena desgarradora, un grupo de chicos de 15 años ríe mientras circulan un meme que cosifica a una compañera como “trofeo de caza”. Lo escalofriante no es el acto (que replica casos reales en escuelas de CDMX o Monterrey), sino la naturalidad con que los chicos justifican el acoso como “humor negro”. La serie acierta al mostrar cómo la cultura de la violación no nace en aulas, sino en foros y plataformas donde adultos ausentes (padres, maestros) son cómplices por omisión.

*Manosfera: Conjunto de espacios digitales donde hombres (en su mayoría jóvenes) se agrupan para expresar ideas antifeministas, promover la superioridad masculina y difundir teorías conspirativas sobre las mujeres. Estos espacios suelen normalizar la violencia verbal, los estereotipos de género y la cultura de la violación, bajo etiquetas como “red pill” (píldora roja), “MGTOW” (Men Going Their Own Way) o “incel” (célibes involuntarios).