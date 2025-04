Adriana Molina rendirá homenaje a las mujeres de Broadway con concierto en Saltillo

“En este proceso he encontrado muchas cosas y lecciones que me han dado las autoras. Yo gracias a Dios no me he encontrado con alguien que me diga ‘no, porque eres mujer no vas a poder’. Han sido pocos los casos pero tengo gente que me apoya, pero sí es muy fuerte reconocer que no tienen la visibilización que deberían, porque hay mucho trabajo de mujeres compositoras que ni siquiera se conoce”, dijo.

“Ladies behind leading ladies” se presentará este miércoles 2 de abril en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler en punto de las 20:00 horas. La entrada es totalmente gratuita.