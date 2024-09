Para Armín Gómez Barrios el teatro es una oportunidad de darle nueva vida a las historias de antaño. Así es como ha llevado por medio de la dramaturgia y a la escena las leyendas de figuras como el caballero Santos Rojo, uno de los protagonistas de los primeros años de Saltillo.

Ahora, en su libro “Esplendores del mineral. Tres obras teatrales de Coahuila” (Quintanilla Ediciones, 2024), el dramaturgo coahuilenses amplía su alcance al estado, pero centra la mirada en su historia familiar y a partir de las memorias de sus abuelos y bisabuelos crea tres historias donde lo real y lo mágico se funden.

“Yo quería hacer recuerdos y memorias de generaciones pasadas, en particular mis abuelos y mis bisabuelos. Mis abuelos vivían en el Mineral de la Reforma, en Cuatrociénegas, me inspiró a hacer esta historia, yo hubiera querido contar a lo mejor la vida de ellos pero no tengo tantos detalles, entonces es una ficción inspirada en lo que fue la vida en la Reforma, a principios del siglo pasado, con gente que se dedicaba a la minería, en este lugar remoto, muy arriba en las montañas, en una situación de escasez, de pobreza, que eso sí me lo transmitían ellos, lo difícil que era vivir en el Mineral”, explicó el autor en entrevista con VANGUARDIA.