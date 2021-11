$!‘Blanco de verano’: La prueba de fuego de un amor madre-hijo

“Fue un proceso de casting para el personaje principal, el de Rodrigo, casi intensivo, donde al final nos decantamos por Adrián y tratamos de que Adrián tuviera un cierto proceso de coaching express y estas escenas me siento muy orgulloso de que al final siempre hablamos con Adrián de que no era él que se estuviera interpretando a sí mismo, sino que estaba interpretando a un personaje de ficción y en ese sentido me siento muy cómodo porque, si tú conoces a Adrián es exactamente lo opuesto al personaje”, explicó Rodrigo sobre la creación de esta historia con un actor joven y primerizo a la cabeza, “creo que en México a veces se castea al personaje, no al actor, especialmente en los personajes que son jóvenes, y aquí no, al final es un actor interpretando a un personaje”.

Asimismo, Rossi señaló que la experiencia le costó más que nada por la presión de estar en una producción así a tan temprana edad.

“Sentía el peso del tiempo, del dinero, de todo, entonces me costó trabajo en mí, no salirme de estar concentrado, porque me venían muchas cosas a la cabeza antes de grabar. Me costó trabajo pero también fue algo que logré muy bien de la mano con Rodrigo, siento que fue una experiencia que se dio bien en equipo”, compartió.

La película, cuyo jugo se encuentra en la creación de estos personajes, de sus cualidades y defectos, así como de las circunstancias que provoca el choque de todo esto, ha participado en festivales como Sundance, donde se estrenó en 2020, además del Festival Internacional de Cine de Morelia y FICUNAM, entre otros, nació precisamente de la libertad que su autor le dio a dichos personajes para que la historia se desarrollara de manera natural y encontrara un cauce propio.

“Un poco hacer el ejercicio de escuchar a los personajes y ver cómo actúan de una forma determinada y lo que arrojó es que estos dos personajes estaban en una especie de dependencia emocional. Eso salió por ahí y es una cualidad que los define y que define su relación, pero no fue algo como desde el inicio me interesara hablar de esto, simplemente creo que la adolescencia es un proceso donde empezamos a sentir emociones complejas por primera vez en la vida y no sabemos dónde ponerlas, dónde acomodarlas y eso genera impredictibilidad, intensidad, que creo que funcionan para las películas”, concluyó el director.