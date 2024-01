Celtillo Folk se une al aniversario de la OFDC en concierto sinfónico

Hace cerca de ocho años cuatro músicos radicados en Saltillo quisieron experimentar con un sonido poco explorado en la escena mexicana: el folk. No el folclor en el sentido estricto de la palabra, sino esos ritmos tradicionales que asociamos a la música irlandesa y celta, inspirados en bandas como Mumford and Sons y The Lumineers.

Ahora Celtillo Folk entregará a su público una nueva dimensión a sus canciones, con el concierto sinfónico que presentará este miércoles 31 de enero en el Museo del Desierto junto a la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila (OFDC) en punto de las 20:30 horas.