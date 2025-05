Esmirna Barrera: Pensar para ilustrar... el reto de transformar ideas en imágenes

¿Qué hace que una ilustración realmente comunique? Para Esmirna Barrera, ilustradora y docente en la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de Coahuila, la clave está en pensar antes de dibujar. No basta con una técnica pulida o un trazo firme; lo esencial es trasladar conceptos complejos a imágenes que conecten de manera genuina con el espectador.

Esta convicción fue el motor detrás de “Cognitografía”, una metodología que Esmirna desarrolló para enfrentar el mayor reto que tenía en el aula: enseñar a conceptualizar ideas visuales. “Yo sabía cómo lo hacía en el campo laboral, pero enseñar eso a otros fue un reto enorme”, cuenta. “No basta con decirle a alguien qué dibujar, porque no se trata solo de representar algo, sino de conceptualizar desde cero”.

ILUSTRAR DESDE EL PENSAMIENTO: UNA METODOLOGÍA QUE TRASCIENDE

El método no surgió de la nada. Esmirna, que además de ilustradora es docente desde hace años, sabía que enfrentarse a una hoja en blanco puede ser tan intimidante como intentar explicar un concepto sin palabras precisas. “Es como cuando dices algo que más o menos te hace entender, pero no del todo. Eso mismo pasa con lo visual: no se trata de tomar lo primero que encuentras en una galería digital y decir ‘esto sirve’, sino de construir algo preciso y auténtico”, comenta.

Para estructurar esta metodología desde un enfoque teórico sólido, Esmirna contó con el apoyo de Alejandro Pérez Cervantes y Argelia Dávila, académicos de la misma facultad, quienes colaboraron en la validación de los procesos educativos. Alejandro, quien dirigió su tesis, dice que el trabajo de Esmirna va más allá de la técnica: “No es solo dominar una herramienta, sino profundizar en el pensamiento visual y crítico. Esmirna no solo se adentró en el ámbito práctico, sino que incorporó conceptos complejos como la hermenéutica, la semiótica y la retórica para fundamentar el proceso de creación de imágenes”.