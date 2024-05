Claudia Luna, poeta de Coahuila, hablará sobre materia poética y conservación ambiental en universidad de Polonia

El próximo 5 de junio la poeta y artista visual coahuilense Claudia Luna Fuentes se presentará en el Centro de Humanidades Ambientales de la Uniwersytet Warszawski en Polonia para compartir con ese público su experiencia con la poesía transdisciplinaria y su compromiso con la conservación ambiental.

“Ellos me conocieron cuando la Cátedra me invitó a dar una lectura de mis poemas en el Colegio de México y en San Ildefonso. En Varsovia ahora están difundiendo mi página web y me están contactando. Es bien curioso porque les gusta la poesía transmedia, y me invitan para que les comparta mi poesía, me están traduciendo también, pero igual para que les platique mis procesos de la poesía matérica y sonora”, mencionó la artista en entrevista con VANGUARDIA.