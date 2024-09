Durante muchos años Dolores Reyes se dedicó a la crianza de tiempo completo. Madre de siete hijos, profesora de escuela básica, un día cayó en la cuenta de que debía reconectar con su gran pasión: la literatura. Así que llegó al taller de la escritora Selva Almada y ahí, entre ejercicios y cuentos, escuchó por primera vez la voz de una chica muy joven, que iba al cementerio a comer tierra para conectar con los muertos. Han pasado más de cinco años, pero esa voz sigue con ella, acompañándola para crear un mundo en el que los desaparecidos intentan encontrar el camino de regreso, donde lo paranormal está al servicio de una vieja deuda que los gobiernos latinoamericanos no han podido saldar. La novelista argentina visita Saltillo por primera vez para hablar de sus dos obras, Cometierra (Sigilo, 2019) y Miseria (Alfaguara, 2023), en un diálogo con la escritora saltillense Laura Luz Morales, que se realizará el viernes 13 de septiembre, a las 17:30 horas, en la Feria Internacional del Libro de Coahuila.

En entrevista con Vanguardia, Dolores habla sobre su experiencia como escritora y los temas que forman parte de su universo literario: las violencias, la vulnerabilidad de los jóvenes que viven en zonas periféricas, el dolor que viven miles de personas que buscan a sus familiares desaparecidos. Estuviste en un taller con Selva Almada y ahí fue que encontraste a Cometierra, esta chica que al comer la tierra que ha estado cerca de una persona puede saber cuál fue destino. ¿Cómo fue que de escuchar esta voz tan potente pasaste a crear el universo de Cometierra y Miseria? Llegó un momento en mi vida que me estaba separando y me había dedicado a full a la crianza y a mi trabajo como profesora. Me había dejado un poco de lado, postergada, como nos pasa muchas veces a las mujeres que nos ponemos en el último lugar de la lista. Para reconectar con algo que me gusta muchísimo y volver a escribir, empecé a ir al taller como un hobby, como algo mío. No es que estuviera pensando en ser una escritora o terminar un libro. Estando en el taller, después de un año de escribir cuentos como una consigna para aflojar la mano, apareció el personaje de una nena que comía tierra dentro de un cementerio. Fue tal impacto, tan fuerte, que dejé todo lo que estaba haciendo y me puse a escribir esa escena: una nena sentada, con la piel del color de la tierra, las piernitas flacas, apoyada en el cementerio. Y funcionaba, intrigaba, te preguntabas “¿qué pasa?, ¿por qué está comiendo tierra que está en contacto con los muertos?”. Quizá del orden del alma, la experiencia, la memoria de cualquier persona pasa a la tierra, al igual que la sangre, los pelos, los huesos o la carne. Y lo que hace Cometierra es llevarse eso dentro del cuerpo, cierra los ojos y por medio de visiones accede a cuáles fueron los últimos momentos de la vida de alguien, de cómo murió. En el caso de las personas desaparecidas también es empezar a buscarlas llevando tierra de los lugares en los que habitaron esos seres queridos que faltan y poder responder a las preguntas ¿dónde están?, ¿qué les pasó?, ¿viven o no? Se quiere rescatar a una persona con vida, pero también algo tan importante que es el cuerpo, para que los buscadores sepan cuál fue su final y puedan tener un duelo, puedan descansar en esta búsqueda implacable.

Hay varios temas que tocas en Cometierra y Miseria, uno de ellos es el abandono del padre, un tema muy latinoamericano, y el otro es la condición social de los protagonistas. En ambas historias vemos estos barrios en donde no se termina la escuela, que hay embarazos adolescentes y mucha violencia doméstica. El abandono paterno en nuestros países es la historia de Latinoamericana. El padre de Cometierra es violento, él toma y se vuelve violento. La primera visión que ella tiene es justamente la del padre matando a la madre, ahí es cuando ella descubre su don, que al comer tierra y cerrar los ojos tiene visiones. La tierra le quiere mostrar algo en particular acerca de esa persona. Debido a este estallido de violencia dentro de la familia pasa lo que suele pasar: mamá muerta, padre preso, fugado, desaparecido, o que abandona a sus hijos. También se ve a una tía que es terrible, muy oscura, y que también los termina abandonando (a Cometierra y su hermano Walter) porque le da vergüenza que su sobrina coma tierra y que todo mundo lo sepa. Quería contar las violencias machistas desde sus protagonistas porque sentía que esto ha sido contado infinidad de veces, pero con distancia, lejanía, clasicismo, con ciertas misoginias e incluso con justificaciones psicológicas. No me interesaba nada de esto, fue escrito hasta al hartazgo, sino que quería narrar desde el epicentro de estas violencias. Ir a un barrio periférico, como puede ser Ecatepec en la Ciudad de México, por ejemplo, y pensar en esas chicas que ponen el cuerpo desde muy jóvenes a todas las violencias, económica, social, la que te margina, la violencia machista, sexual. Ahora con Miseria la violencia obstétrica, incluso la laboral, y contarlo desde las voces de ellos. Otro rasgo que destaca en tu obra es el elemento paranormal, muy emparentado con la tradición narrativa latinoamericana. Siento que la magia siempre está en nuestra literatura y esto tiene que ver muy profundamente con nuestras sociedades. Es mucho más fácil recurrir a una curandera para el mal de ojo, que ir a una clínica y pedir una cita con un médico. Lo otro es absolutamente inmediato y tiene que ver con nuestra historia, nuestra infancia, ni hablar el tema de la partería como un conocimiento ancestral. De alguna forma retomo un personaje que tiene un pequeño don mágico, un don de la videncia que le permite juntar tierra y justicia y responder a lo que los estados tienen la obligación de responder y no lo hacen. No investigan, no les interesa y nos lo muestran una y otra vez. Pienso en el caso de Marisela Escobedo y su hija Rubí, no sólo mataron a esta niña tan chica y el asesino siempre estuvo prófugo, si no que le muestran a su madre que no van a hacer nada. No hay justicia para nuestras mujeres en toda Latinoamérica e incluso las van a volver a violentar como sucede con las buscadoras, que es algo que me interesaba muchísimo. No alcanza sólo con matar a nuestras hijas, hermanas, madres, sino que, incluso, a las que buscan también las están matando y desapareciendo.