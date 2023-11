Dos lenguas se unen en el documental ‘Un lugar llamado música’

“Siempre hay una curiosidad como muy natural de nosotros en la ciudad. Yo no soy antropólogo ni soy sociólogo, no soy experto con en el trabajo con nuestras culturas, originales entonces para mí, pues mucho era nuevo y no es difícil caer como en ese misticismo”, expresó M. Rizo.

“es un gran tema el no hacer mío o arrebatar algo que no me pertenece, pero de entrada toda decisión y toda forma de retratar fue algo que se dialogó hasta el cansancio, lo hicimos mucho con Víctor Sánchez. Entonces de entrada sé que si como director no tengo la experiencia para ver a la cultura wirrárika con la complejidad que merece me puedo apoyar de alguien que la entienda, entonces empiezo a investigar, a hablar con personas y empiezo a entender los riesgos que el propio implica. Si el documental no se hubiera hecho de forma responsable podríamos hasta fracturar la relación que Daniel tiene con su comunidad”.