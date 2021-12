$!‘El heroísmo surge de las circunstancias’: Paco Ignacio Taibo II

“Tengo muchas curiosidades y una de ellas me llevó a descubrir la historia de Mordejai Anielewicz. A lo largo de los años estuve pizcando un relato por aquí, por allá un archivo o un libro y fui rearmando la posibilidad de contarla. De repente, en la pandemia, después de diez, doce años de estar persiguiendo la historia de este joven socialista judío que dirige la insurrección del gueto de Varsovia, me encerré a escribirla y fue muy rápido. Creo que la escribí en tres semanas”, relata en entrevista durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2021.

¿Por qué Paco Ignacio Taibo II escribe sobre el Che Guevara, Pancho Villa, los Tigres de la Malasia o la oscura historia de un guerrillero judío? Su respuesta directa es “porque me da la gana”. Pero hay otro elemento que une a estas obras, y muchas otras que ha escrito el director del Fondo de Cultura Económica (FCE): el heroísmo.

“Cuántas bajas hemos tenido en el sector salud, que murieron defendiéndonos a los demás. Esa historia alguien debería investigarla y escribirla. Quizá estoy viejo para meterme a una investigación de campo como esa, pero si yo tuviera 25 años estaría entrevistando enfermeras que me cuenten cómo fue la primera oleada. Ahí hubo jóvenes heroicos y esas historias se quedan desvanecidas por los números”.

“Estos chavos enfrentaron a los nazis, los espías y la debilidad del hambre, porque el hambre te vuelve otro, te hace aceptar cosas inaceptables. La verdad es que la historia es terrible, más de una vez me vi llorando cuando la estaba escribiendo.

El escritor considera que el Holocausto en general es muy conocido y documentado, pero la historia de un puñado de jóvenes judíos que decidieron enfrentar a los nazis en el Gueto de Varsovia, durante 13 días, es “sorprendentemente” muy poco contada. “La heroicidad de este puñado de muchachos no tiene equivalente en la historia del siglo 20”.

Belascoarán se va a Netflix

Esta semana el escritor conoció el elenco de la serie basada en sus novelas policiacas protagonizadas por Héctor Belascoáran Shayne, que se proyectará en Netflix y será protagonizada por Luis Gerardo Méndez. Y si bien tuvo reuniones con producción, dirección y guionistas —incluso leyó algunos guiones—, desde el inicio decidió que lo que desea conocer es la visión de los adaptadores.

“Quiero ver cómo lo ven ellos. Espero que como otras tantas series que me han cautivado, esta me cautive y tengo que hacer una distancia, mis novelas son mis novelas y la serie es la serie y no enturbiarla con mi visión de novelista. Es un ejercicio que tendré que hacer en mi casa, cuando la vea en las noches”.

No es la única novedad de la que Paco Taibo habló en la FIL Guadalajara, también señaló que la colección “21 para el 21”, la máxima apuesta editorial del FCE, no terminará con los libros que en estas fechas se están entregando por miles en las manos de los lectores mexicanos.

“Yo quería que en la colección estuviera una buena antología de las crónicas de Guillermo Prieto, la versión de la Independencia de Luis Villoro que es muy inteligente, o ‘Los de Abajo’, que había sido muy distribuido en las escuelas por obligación, pero ahora llegó a campesinos de Veracruz, a mineros de Puebla, a la sierra de Puebla. Ese tipo de libros que componen la colección me dio un placer inmenso. Ahora vamos por ‘22 en el 22’”, concluye.