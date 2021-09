En “De mi casa a tu casa” el tenor Arturo Chacón deja la ópera por el mariachi

“ La música mexicana, la música ranchera y bravía tiene ese color romántico de valor, de mucho sentimiento que (en) la ópera eso es exageradísimo, tiene que acentuarse siempre el sentimiento y cantarse con una emoción fuertísima ”, dijo. “ Eso se me dio naturalmente gracias al mariachi ”.

Este no es el único punto en común que encuentra entre el mariachi y la ópera. También están los sentimientos a flor de piel con los que se interpretan ambos géneros. De hecho, Chacón le acredita al mariachi que le haya ido tan bien en la ópera .

De ahí el título “ De mi casa a tu casa ”, que también es un guiño a “ Cielito lindo ”, cuya letra dice: “ De tu casa a mi casa, cielito lindo, / no hay más que un paso ”.

“Es impresionante”, dijo Chacón. “ No sabía si se podía y también no confiaba en mí mismo de poder grabar en mi casa sin ir a un estudio... pero por suerte se nos dio ”.

“ Se la dedicamos a mi suegro que estaba muy malito, con muchos años de una enfermedad y acaba de fallecer ”, dijo Chacón sobre su suegro, quien murió a principios de agosto. “ Ahí no hubo arrepentimiento porque en vida se la regalamos la canción y fue algo que significa mucho para mi familia poder cantarla ”.

“Es la primera vez que se canta con mariachi”, agregó. “Mi mariachi me hizo un gran arreglo y quedó preciosa”.

Chacón también incluyó el tema “Recuérdame” de la cinta de Pixar “Coco”, que se convirtió en una favorita de su familia.

“Me encanta la película. La fuimos a ver al cine creyendo que iba a ser una caricatura, mi niño tenía 6 o 7 años cuando salió y la vimos juntos y me acuerdo todavía los sollozos, se me puso a llorar en el pecho en el cine”, contó.

Después trató de cantársela a su hijo, pero la emoción no se lo permitía. El mismo Chacón lloraba al interpretarla, hasta que un día lo logró y publicó un video en YouTube que fue muy bien recibido por sus seguidores. Pero la versión de la canción de cuna de “Recuérdame”, originalmente interpretada por Gael García Bernal, dura muy poco, así que cuando la pensó incluir en su álbum decidió unirla con la versión más animada que interpreta Marco Antonio Solís.