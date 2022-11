En su nueva novela ‘El amante polaco’ Elena Poniatowska pudo reconocer sus propios valores

“ No fue un descubrimiento de mí, sino de valores, de cosas que me impactan que son finalmente también mis valores ”, aseguró la Premio Cervantes 2013.

Por otra parte, la autora de “La piel del cielo” visita cada año la FIL de Guadalajara en donde participa en sus actividades y conversa con sus lectores.

En esta ocasión, Poniatowska expresó que se siente extraña, en medio de un mar de escritores jóvenes y sin la congregación de amigos con las que solía llevar a cabo largas charlas.

“Me siento que soy la viejita y estoy solita porque no están (Gabriel) García Márquez, (Mario) Vargas Llosa sí vive, pero Carlos Fuentes no vive, Rosario Castellanos no vive, me da tristeza que la gente de mi rodado (edad) ya no viene a la feria”, finalizó Poniatowska.

Con información de la Agencia EFE.