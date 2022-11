Abuchean a Patricia Armendáriz en la FIL Guadalajara por defender a AMLO y la 4T (video)

La empresaria y diputada federal por Morena, Patricia Armendáriz Guerra, fue abucheada durante su intervención en la Feria Internacional del Libro (FIL) Guadalajara 2022 por defender al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Durante su participación en el foro “Mujeres en el poder: el rumbo de México”, Armendáriz recibió chiflidos y reclamos tras asegurar que López Obrador ha sido el mandatario más liberal que ha tenido el país.

“El presidente más liberal que hemos tenido se llama Andrés Manuel López Obrador. Escúchenme por favor, este no es un foro político, bueno, si no me dejan hablar pues ya me voy”, sentenció la diputada.

Mientras intentaba defender su postura ante los abucheos y burlas, Patricia Armendariz dijo que ella tiene esa opinión de AMLO desde el punto de vista de un economista. En sus palabras, López Obrador mejoró la recaudación y por ende consiguió recursos para los programas sociales, no obstante los reclamos no cesaron.

“Y este presidente, lo único que ha hecho como su trayectoria más importante ha sido mejorar el sistema tributario para mejorar las transferencias del bienestar, si se sienten ofendidos pues obvio, la tributación ha crecido como nunca”, apuntó.

No obstante, Armendáriz Guerra no pudo concluir su idea, pues su tiempo de intervención en el panel concluyó y la moderadora le pidió continuar con el programa.