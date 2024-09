Escribir desde los márgenes: Una entrevista con Gabriela Wiener

En mi caso, esas decisiones narrativas —qué cuento, qué no, por dónde—, tienen que ver con la forma en que me he ido forjando. Si he escrito de manera autobiográfica es porque todo esto ha sido relevante para mi mirada y para mi historia. Si decido contar la historia de los cuerpos migrantes, de los deseos disidentes, de los amores múltiples, tiene que ver no solamente con mi deseo sino con cosas que me han condicionado de una manera dolorosa. La disidencia no siempre es fiesta, la disidencia también puede ser exclusión. No siempre la racialización es “te invito al museo para que hables de nuestras prácticas” sino que muchas veces la racialización ha sido más quedarte fuera, ser discriminada, bulleada o lo que sea.

Al publicar “Sexografías” me di cuenta de que sufrí un bullying racista brutal, que la gente decía “cómo esta mujer se cree con el derecho de hablar de su cuerpo, de su deseo, quién la va a mirar”. Para mí fue un golpe fuerte, pero también un aprendizaje para seguir construyéndome como alguien que está ahí, siempre recordándote que estamos en resistencia, en lucha, que no estamos para hacerle guiños al sistema, sino que estamos en contra.

GW: “Sexografías” es mi libro de juventud directamente, es mi primer libro y lo publiqué a los treinta y dos años, ya viejita (risas). Recuerdo que en esa época yo llevaba varios años escribiendo y veía que publicaban a un montón de chicas desde ese lugar muy de perrita, de putita, que yo quería ser como la Melissa P, la Catherine Millet. Iban apareciendo estos libros de obviamente europeas, estadounidenses, asiáticas, pero del lado del sur no había eso. Además, en el fondo, no era eso lo que estaba queriendo escribir. Iba viendo que pasaba el tiempo y yo no iba a ser un ícono sexual literario (risas).

SGE: Lo autobiográfico es un rasgo distintivo de tu escritura. ¿Hay una suerte de conexión vital entre tus libros?, ¿se podría decir que Nueve lunas, donde exploras tu propio embarazo y maternidad, “Sexografías”, en el que destaca una crónica sobre el poliamor, que tú misma practicas en tu vida sentimental, o “Huaco retrato”, sobre tu incómodo antepasado colonialista, forman parte de las distintas etapas de la vida de Gabriela Wiener?

GW: Ya no sé si escribo para vivir más cosas o si vivo para escribir más historias. De pronto la dimensión de la vida y la de la escritura se han fusionado tanto que es muy difícil separarlas. Son cosas que van renutriéndose y están en permanente tándem. Eso, de alguna manera, es transformador. Años después, analizando las historias de “Sexografías”, me ha tocado ver cómo muchas cosas que me han pasado tienen que ver con el polígamo que aparece en la crónica Gurú y familia. O pienso en qué tanto tiene que ver mi feminismo con haber conocido a las personas travestis de mi crónica Trans cuando yo era muy joven, o qué tiene que ver mi apuesta de relación con mis parejas, con mi estilo de vida y mi libertad sexual, con ese club de intercambio de parejas que describo en En el planeta de los swingers. Desde luego no son unos cuentitos o unos relatos, o sea son casi ritos de paso para mí. Esas crónicas me cambiaron la vida. Todas esas cosas me habitan y me acompañan. Fueron historias que me marcaron profundamente.

Siento que mi obra es un continuo, puedes encontrar vasos comunicantes en todo. Alguna gente me decía “has escrito sobre el sexo, la maternidad, la familia y ahora te toca escribir sobre la muerte”. Ahora que lo pienso, en Llamada perdida ya hay una historia sobre la muerte. El tema es que estoy construyendo una obra relacionada al recorrido de una vida, que es la mía. La gente que está cerca de mí, de mis propias comunidades migrantes o racializadas, se puede ver en “Huaco retrato”. Hay una historia contándose desde que empecé a escribir mi primer libro. No son historias autónomas, se están contando en relación con lo que pasa en el mundo. En la reedición de mis libros me doy cuenta de lo que envejece, lo que sigue vigente, en qué cosas sigo creyendo, en cuáles no. Es la oportunidad para la reescritura, la negación o el borrado, también de iniciar con otra historia, de decir “ya es hora de otro libro”.

Soy una escritora de la experiencia, siempre lo he sido, pero la experiencia también es una experiencia de la imaginación, de la invención.