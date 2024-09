En “Un descuido cósmico” (Tusquets, 2023), el reciente libro de cuentos de Liliana Blum, existen asesinatos, fantasmas, magia negra e incluso vampiros y extraterrestres. De hecho, por primera vez la escritora integra elementos sobrenaturales a sus cuentos, un recurso que disfrutó mucho y que incorpora a un estupendo manejo de la tensión, esa que te pone a leer con mayor rapidez para saber qué va a pasar. La duranguense visita por primera vez la Feria Internacional del Libro de Coahuila para hablar de su trabajo literario y participar en una mesa de diálogo sobre lo gótico en la literatura contemporánea. Ambas actividades se realizarán el jueves 19 de septiembre, a las 17:30 y 19:00 horas, respectivamente. “Yo me inicié en el cuento. Creo que la novela tiene sus propios requerimientos, es mucho más lógica, necesita más planeación. En cambio, el cuento da mucho para la intuición, para improvisar. Me gusta leer cosas que tengan tensión y no nada más narraciones que se queden en una anécdota. Algunos escritores cometen el error de pensar que sólo porque están contando algo muy llamativo, una fiesta de disfraces, un ambiente con sexo y drogas, persecuciones, monstruos, ya se ganaron al lector. A veces leemos eso y nos quedamos con la sensación de que no pasó nada. El elemento clave es que haya conflicto, cuando hay conflicto surge el suspenso”, comparte en entrevista.

“Creo que el gran secreto del cuento es que exista un personaje que tenga un objetivo muy claro, porque así lo quiere o porque alguien se lo impuso. Por ejemplo, una mujer que quiere vengarse del marido, una mujer que conoce a un asesino serial y quiere hacer un poco de justicia, una mujer que quiere que le crean que vio a una garza. Si le ponemos un objetivo claro a nuestros personajes toda la trama se va a mover en torno a eso. Es algo bien obvio y sencillo, pero creo que puede hacer la diferencia entre un texto que genera una expectativa y otro en el que estás esperando que pase algo. Hay que darle al personaje, como a la gente, una motivación para levantarse cada mañana”. Desde pequeña Liliana Blum es una gran observadora. Siempre está atenta a frases, acciones, situaciones o lugares que pueden ser materia prima para el siguiente cuento, o la próxima novela. Además, recurre a su propia experiencia para alimentar sus historias. Claro, nada es autobiográfico, pero en cada relato aparecen detalles de la vida de la autora: sus perras, Canela y Fauda, la biblioteca pública de Durango, los libros consentidos, las relaciones incómodas. “En el cuento ‘Pajarita’ sale un personaje de una de mis novelas favoritas, ‘La Paloma’ de Patrick Süskind. El pez horrible bolotudo del primer relato salió de cuando andaba de novia con el que luego fue mi marido, que tenía uno de esos peces que se me hacían repugnantes. En el libro hay un profesor de deportes que muere a manos de un asesino serial y ese señor nos metió mano en la secundaria a mí y a un montón de chavitas. Hay elementos de mi vida que bajo y los pongo en los cuentos, pero no de manera autobiográfica. Me quedo con las emociones, tanto las buenas como las malas.