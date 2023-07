Funcionario de la SEP ‘se enciende’ contra críticos de nuevos libros de texto

Maldonado respondió contundente: “Ay @MarxArriaga. A mí la verdad sí me da mucha pena que no entiendas la responsabilidad que tienes como funcionario público: hacer los mejores libros posibles. Lamento tu desprecio a los y las expertas en didácticas específicas. O al trabajo de ilustradores profesionales.” Y “No entiendes @MarxArriaga. Lxs maestrxs NO son ilustradores de libros. Es una actividad profesional que requiere experiencia y estudiar diseño o área afín. Si critico sus ilustraciones no desdeño su esfuerzo ¡estudiaron p/otra cosa! Al contrario. Lo que tú haces es pura demagogia”.

La investigadora escribió en su cuenta de Twitter y dirigió a la Secretaría de Educación, Leticia Ramírez, y a la cuenta oficial de la SEP: “El tema de los libros de texto gratuito es escandaloso. La @SEP_mx no está respetando sus decisiones (sólo arrancar en 1o. de preescolar, primaria y secundaria). @Letamaya no dice nada. Se presume ahorro, no pasaron por revisión de expertos, ni por ilustradores profesionales.”

Ante lo cual el funcionario de la SEP respondió al estilo 4T: “¡Ya entiendo! ¿Según la élite, qué no somos lxs maestrxs? No somos ilustradores, no somos científicos, no somos académicos, no somos pedagogos, no somos especialistas... ¿Disculpe usted Dra, pero cómo podemos servirle? ¿Como sus esclavos, sus obreros, su capital humano, sus votos?”. Dijo que ellos no negocian “con caraduras, con cínicos, con transas”, que ellos se deben al “pueblo bueno silenciado, olvidado; a los oprimidos”.

El intercambio continúa, no así con el actor Joaquín Cosío, quien escribió: “Como creo es evidente no comparto en absoluto las políticas de la 4T y menos SUS políticas en educación. De pronto solo podemos expresarnos por este medio. Y no hay más. Siga usted con lo suyo y yo con lo mío. Que esté bien.”, luego de que había escrito: “Este tipo @MarxArriaga es un patan. Indaguen sus dichos y andanzas...”.