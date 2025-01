Avanza rescate en Pasta de Conchos; en una semana hubo 4 eventos de recuperación

Las labores de rescate de los mineros atrapados en Pasta de Conchos continúan en el arranque de 2025. Familias de los trabajadores dieron a conocer que en la última semana se han ejecutado cuatro eventos de recuperación de indicios biológicos que se resguardaron para ser identificados.

A más de cuatro años de iniciado el rescate de los mineros, algunos de los deudos han recuperado la esperanza de cerrar uno de los ciclos que dejó la tragedia, después de más de 18 años de lucha en los poblados aledaños a San Juan de Sabinas.

TE PUEDE INTERESAR: Identifican segundo minero de Pasta de Conchos tras casi 19 años de espera

Elvira Martínez, viuda del minero Vladimir Muñoz, informó que desde el pasado lunes, de forma intermitente los trabajadores de la zona han realizado recuperaciones de indicios biológicos en las zonas de rampas y en la zona de PCT-2 en cuatro eventos distintos.

Aunque en la región ha trascendido que estos indicios corresponderían a dos personas, Martínez indicó que todavía no se puede referir cuántas fueron las personas recuperadas en los indicios que serán entregados a las familias, pues esto tiene que determinarse por las autoridades encargadas del reconocimiento y no de las de recuperación.

“¿Qué tal si el de rampas de la segunda recuperación es parte del primero? Es riesgoso pensar que cada hallazgo es un minero. Hasta que la Fiscalía nos diga, podemos hacer esas conjeturas”, indicó.

Comentó que, sin embargo, estos hallazgos de indicios se han venido dando de forma más constante desde mediados del año pasado.

“Yo me alegro, aunque tal vez no sea el mío, de ver que ya están saliendo, que se están recuperando. Claro, todos quisiéramos que fuera el nuestro, pero a veces no se puede. Yo sí me regocijo de que sí haya identificaciones. Lo importante es que la recuperación se está dando y eso es lo que debe saber todo mundo”, indicó.

Incluso, agregó que desde finales de diciembre pasado, están esperando una posible identificación de un tercer minero, tras la recuperación de hallazgos de noviembre de los que hasta ahora no les han dado información.

“De hecho ese fue el reclamo reciente del pasado 7 de enero. Lo que nos comentan es que tienen carga de trabajo y que eso ha ido retrasando los resultados, pero que para fines de mes nos podrían dar hasta dos identificaciones de los indicios que se han recuperado”, indicó.