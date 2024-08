Inspirados en la ciencia ficción alumnos del Invader Institute presentarán proyectos para el futuro

Para los Invaders estar inmersos en la industria de la tecnología es, en palabras de Valencia, “estimulante”, pues los constantes avances en este rubro les permiten darle rienda suelta a su creatividad con mayor ahínco.

Esto se refleja, por ejemplo, en el uso de la inteligencia artificial, que incentivan en sus alumnos, aunque no es obligatorio. El director compartió que, desde una postura crítica, cuentan con alumnos que deciden experimentar con ellas y otros que no se involucran con las mismas, pero desde su lado como docentes no hay una inclinación ni censura en el uso de las nueva tecnologías.

“Además de tener la presentación de los proyectos y la entrega del Invader Award, vamos a tener la presencia de Fiction, que es un estudio de animación en la Ciudad de México y Puebla hecho de puros egresados de Digital Invaders y es un estudio con un trabajo super destacado, trabajan para diferentes marcas en diferentes países”, concluyó, “vienen a compartir la experiencia de cómo la creatividad junto con la tecnología se puede volver tu modo de vida y al final de cuentas de eso se trata esta escuela, de profesionalizar la creatividad y permitirnos hacer con ello una vida”.