$!Jalpa: Mapa-relato de un ejido: Retratan en colaboración la memoria de una tierra

Este jueves, en el Recinto del Patrimonio Cultural Universitario, la fotógrafa inaugurará la muestra en la que presentará los resultados de este trabajo, gracias a los cuales, como comentó en entrevista con VANGUARDIA, se generaron reflexiones desde la academia, con comunidades que no están inmersas en estos rubros de investigación.

Las comunidades ejidales viven alejadas de la gran ciudad no solo en términos geográficos. Muchas de sus necesidades son desatendidas y en ocasiones hasta se ven amenazados por las acciones del gobierno y la industria. Su existencia y su memoria, siempre en el límite.

“Lo más importante fue el hecho participativo. Muchas veces desde lo artístico podemos decir voy a intervenir un lugar, con mi arte, y hablando desde la fotografía aprendí que no tengo que llegar con mi cámara nada más a tomar mis fotos, pero mi directora de tesis [la Dra. Adriana Moreno] me dijo que hay que pedir permiso. Muchas veces hemos robado su imagen, estamos entrando a una comunidad ajena a nosotros”, agregó.

“Creo que la fotografía documental es algo que siempre me ha llamado la atención, sobre todo la parte de la memoria, la identidad. Me preocupa mucho que lo que vivo en mi presente quede registrado en el futuro”, explicó Del Bosque.

Las piezas hablan de Jalpa, de sus tradiciones, oficios, gente, paisaje, de su lucha por el agua y el territorio y hasta de la invisibilización que han sufrido, misma que identificó como parte de su indagación en archivos municipales.

“En el proceso de trabajo uno de estos talleres era el archivo fotográfico de los jóvenes, pero para eso yo iba a llevar fotografías del archivo municipal, pero la sorpresa es que no había muchas fotos de los ejidos, específicamente de Jalpa no había. Y es también pensar en la memoria de las comunidades y porqué en estos archivos no hay fotos, están siendo invisibilizados aunque son importantes”, mencionó la fotógrafa.

Asimismo, destacó la importancia de lo participativo en el proyecto y de “la forma en que nos podemos acercar a esas comunidades, porque en este proyecto de investigación al que me invitaron, justo fue cómo compartir el conocimiento a comunidades no académicas, entonces cómo desde la academia y nuestra profesión podemos involucrarnos con otras comunidades y compartir conocimiento a través del diálogo”, concluyó.