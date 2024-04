C53wl01xLb_

Hans Zimmer, por otro lado, es conocido por su innovación y su habilidad para crear paisajes sonoros que trascienden las palabras. Desde la grandiosidad de “Gladiador” hasta la intriga de “Inception”, Zimmer ha establecido un estándar de excelencia en la música cinematográfica que sigue inspirando a generaciones de compositores.

Ennio Morricone, el maestro italiano de la música cinematográfica, ha emocionado al mundo con composiciones inolvidables como “Once Upon a Time in the West” y “Cinema Paradiso”. Su capacidad para transmitir emociones a través de la música lo ha convertido en un ícono del cine, cuyo legado perdurará por generaciones.