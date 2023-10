La poesía como un conjuro para evidenciar el abuso: Lázaro Izael presenta nuevo libro en la FIL de Monterrey

“Al momento de hacer este poema pensaba cómo México es uno de los países donde hay más abuso a las infancias, más abuso sexual a las infancias, y por lo general estos abusos se dan dentro del seno familiar y casi no hablamos de eso, no se toca porque sucede en el seno más íntimo”, explicó el poeta en entrevista con VANGUARDIA.

“Con esta reedición te das cuenta de que a pesar de que sigue siendo el mismo, porque no sufrió muchos cambios, sí cambia y cambia desde el posicionamiento político. Está escrito en una voz completamente femenina y al momento de escribirlo pensaba en la importancia de hacerlo así, como una postura política que se escribiera desde la feminidad porque como estudiante de letras me daba cuenta que eran muy pocos los libros que se escribían desde un yo femenino, siempre se apostaba por esa neutralidad de lo masculino”, explicó, “me preguntaban si pensaba en cambiarlo a masculino por motivos de mi transición y no, nunca lo pensé porque me importa también dejar ese registro, los libros son un archivo de nosotros”.

“Siempre en la comunidad estamos pensando en lo importante que es nombrarnos, que es ocupar los espacios y me gusta cuestionar eso. Cómo le damos ese poder a las instituciones de nombrarnos, de darnos cabida, esas discriminaciones positivas donde nos dan espacios limitados a la comunidad y que entiendo que es importante en relación a que tenemos que ocuparlos y me interesa desde el momento en que nos hacemos presentes y no nos callamos e incomodamos con nuestra presencia”, expresó.

“Estoy muy de acuerdo que estas figuras se hayan bajado del barco de la FIL, me parece una acción contundente, porque estamos dentro de la FIL o no, porque las instituciones tienen este discurso de apostar por la diversidad pero luego nos damos cuenta que en el acto no es así. Un amigo me cuestionó que también debería bajarme, por ser parte de la comunidad, dar esos espacios como protesta, pero sí creo que los autores de las editoriales independientes lo que tenemos que hacer es tomar esos espacios y decir, voy a incomodar con mi presencia, para hablar y para hacer un postulado desde ahí”, concluyó.