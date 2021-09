$!‘La Retornada’ el fenómeno literario italiano llega a la FILC

¿Quién es Donatella Di Pietrantonio?

Donatella nació (1962) en Arsita, un pequeño pueblo italiano de la provincia de Teramo, hija natural de padres campesinos, como la protagonista de su libro. Su infancia no tuvo lujos y tal como la de la protagonista de su novela, estuvo marcada por una madre ausente. La mamá de Di Pietrantonio se dedicaba a las labores del campo durante el día y al atardecer hacía las veces de ama de casa.

Recuerda la autora que su mamá no tuvo tiempo de ser madre y además estaba sometida a la autoridad masculina. Donatella declaró en una ocasión que las mujeres de su pasado “nunca estaban disponibles para sus hijos”.

La autora de “La retornada” relató también al rotativo El Mundo, que creció acostumbrada a escuchar conversaciones sobre adopciones informales, lo que era una dinámica normal en su país, “La práctica de ceder a los hijos, por parte de las familias pobres, a parejas estériles y acomodadas era bastante común”, esta práctica continuó hasta 1983, año en que en Italia se creó la Ley de Adopción.

Pese a la cercanía de ella con la protagonista de su libro, ha dicho que no se trata de una novela autobiográfica. “Yo no fui abandonada, pero mi experiencia de abandono, por muchos motivos distintos, sí está”. Pero aclara, que en esta obra su idea es que “si por alguna razón nos ha faltado la madre, este deseo nos acompaña toda la vida. Durante toda la vida, nos sentimos obligados a merecer ese amor que no hemos recibido. Es una persecución que no tiene final”.

Con la autora presente a través de la virtualidad que permite la era digital y con los comentarios del especialista en letras españolas, Gerardo Segura este domingo 26 de agosto, como uno de los evento de clausura de la fiesta de las letras, a las 13:00 horas, en la Sala Julio Torri se presentará en la FILC “La retornada”.