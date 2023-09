La Saltillo Big Band le pone ritmo al nuevo edificio de la ESMUADEC

“Queremos hacer sinergia tanto con [los egresados de la ESMUADEC que forman parte de la SBB], con la banda, con la Filarmónica [del Desierto], porque queremos más adelante abrir una licenciatura en metales. Para eso se hizo la escuela, para crecer, que se vayan cumpliendo más objetivos y parte de eso es ir empapándonos de las diversas modalidades en las que podemos ejercer la música”, comentó antes de iniciar el concierto Juan Antonio Espericueta, quien apenas este jueves presentó su primer informe de resultados como director de la escuela.

El conjunto dirigido por el maestro Martín Delgado inició su presentación con la pieza “Spain” de Chick Corea, antes de invitar al escenario a los cantantes Francisco Ramírez y Wen Sandoval, quienes interpretaron de manera intermitente las canciones “Fly me to the moon”, “Feeling Good”, “Sway” y “Bésame mucho”.