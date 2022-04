$!Librerías de viejo: El gran bastión de la literatura en Saltillo

Rodríguez Libros

“Hace 26 años comencé con 10 mil libros y ahora tengo más de 130 mil ejemplares”, relata Rufino Rodríguez con una sonrisa en el rostro y un poco asombrado de los libros que se encuentran en “Rodríguez libros”, una de las librerías más antiguas de Saltillo que abrió sus puertas en 1996, porque a su propietario le encanta leer.

“Me considero un lector compulsivo, pero contrario a otros que desde pequeños les gusta leer, yo me hice lector en la preparatoria, un buen profesor me recomendó un muy buen libro y de allí comencé a leer. Y cuando comenzaron a cerrar algunas librerías de Saltillo me surgió el interés por poner una. Ya tenía un acercamiento con el mercado de los libros, porque trabaje hace tiempo para Limusa, una editorial de México, lo que me permitió conocer muchas partes de la República y visitar muchas librerías de este tipo, mis amigos me pedían algún libro y yo se los traía, así inicié”, relata.

Esto de pedir libros de otros lugares sigue vigente en la ciudad, dado que no hay las suficientes librerías para enfrentar la demanda de libros, hoy probablemente ya no se le pida a un amigo, sino por internet.