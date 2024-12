Luto en Saltillo: Fallece ‘El Sabio del Lenguaje’ Miguel Agustín Perales, destacado periodista y lingüista

También colaboró en Semanario de Vanguardia tras su jubilación, con la columna “Parentescos insospechados”, donde se dedicaba a divulgar los lazos lingüísticos entre las palabras, entre sus orígenes y sus significados.

“Un ejemplo es la columna donde analiza el vínculo entre el adjetivo famélico, que significa hambriento, y el sustantivo que nombra al caballo flaco, viejo y desgarbado, jamelgo, para corroborar su impensado parentesco”, escribió Dávila Sota en aquella publicación.

También publicó las columnas “Puras habladas” y “Claro que ud. lo sabe”, en donde ofrecía al lector una guía sobre cultura general. Tales entregas cambiaron su nombre a “¿Qué tal anda su cultura?”.

Por su cuenta publicó más aportaciones y reflexiones sobre el lenguaje en su blog digital Baratillo, compartiendo problemas de lógica, charadas y anagramas.

RECUERDAN AL ‘ÚLTIMO SABIO’

En redes sociales se lamentó el fallecimiento de este erudito y desde VANGUARDIA nos acercamos a algunas figuras que lo conocieron en vida y quienes compartieron un mensaje a su memoria.

“Miguel Agustín fue un maestro único e inolvidable. Y no me refiero a su labor de docencia, a la que dedicó su vida entera. Fue siempre un maestro, no solo en el aula, también en sus textos, artículos, crucigramas y su sitio de internet. Maestro del lenguaje, fue valioso lingüista, etimologista, lexicólogo, filólogo, vocabulista, dedicado de cuerpo y alma al estudio de las palabras y los vocablos.