$!Maria Katzarava cantará con la Compañía de Opera de Saltillo en el Teatro del IMSS

Ganadora del primer lugar en la competencia internacional Operalia en 2008 y considerada una de las más destacadas sopranos mexicanas en la actualidad, María Katzarava concluirá sus actividades este 2024 con un concierto en Saltillo, engalanando el escenario local de la mano de la Compañía de Ópera de Saltillo (COSA). En “Verdi que te quiero Verdi”, el cual se presentará este miércoles 18 de diciembre en el Teatro del IMSS con la dirección escénica de Carlos Conde y la dirección musical de Alejandro Reyes-Valdés, Katzarava liderará este tributo a un compositor cuya obra conoce de pies a cabeza. “Es uno de mis compositores predilectos y el que más he cantado, me quedan muy pocos roles que no haya hecho de Verdi y me da mucho gusto poder hacerlo aquí”, comentó la cantante en entrevista con VANGUARDIA.

Katzarava también estuvo esta semana compartiendo su experiencia y conocimientos con integrantes de la COSA en un taller que se llevó a cabo en la Sala Carmen Aguirre de Fuentes de Radio Concierto, donde pudimos ser testigos de cómo guió las voces de algunos de estos talentos saltillenses, en preparación para el evento. “Cantar a Verdi es muy difícil, son grandes ligas, pero absolutamente todos me han dejado muy buena impresión y han mejorado cuando les estoy dando las indicaciones. Obviamente todos tienen su proceso, y lo respetas, pero lo están haciendo. A veces el canto, como todo, toma su tiempo, porque es prueba y error. Es un trabajo muy individual, donde ellos también tienen que trabajar su escucha, aprender a escucharse y grabar las sensaciones que tienen, porque el canto no se ve, vivimos de la sensación y todos, todas han hecho grandes avances”, aseguró sobre el trabajo con los cantantes. Su guía no se limitó a lo vocal, sino también a lo actoral, haciendo hincapié en reconocer la psicología del personaje y cómo esto puede beneficiar a la interpretación vocal misma, observaciones que harán mejorar la calidad de la COSA rumbo a su cuarto año de actividades.

“Desde que inicié me enseñaron a trabajar la psicología del personaje. En el teatro es lo primero que se hace, el trabajo de mesa y me parece importantísimo, porque en la ópera ya casi no se hace: vas, cantas y te retiras. Y cada vez que puedes hacer ese trabajo lo considero valiosísimo porque te da las tablas para comprender qué es, quién es, cómo actúa, lo enriqueces, no cantas por cantar. Y eso ayuda a la técnica y a la musicalidad, porque vas jugando con una paleta de colores”, compartió. A días de haber concluido su breve periodo al frente de la Compañía Nacional de Ópera, recalca que lo suyo es el escenario y que respondió a su llamado, por lo que ahora está retomando su carrera con grabaciones de discos —uno junto a la pianista Argentina Durán de compositores mexicanos y zarzuela—, giras por Japón, Colombia y Estados Unidos y, por supuesto, México. Pero su año de trabajo termina en Saltillo este miércoles, de la mano de un compositor que conoce bien. “Yo soy muy dramática, me choca lo bufo. Soy de sangre, tristeza, acabar muerta, nada de terminar felices”, dijo entre risas, “pero ese es un gusto mío. Me gusta ‘Tosca’, ‘Madama Butterfly’, ‘Turandot’, esos roles son los que a mí me gustan. Por ejemplo casi no canto a Rossini, porque no lo siento en mí. Es un gran compositor pero no me veo cantando eso”.