‘Memoria es identidad’: Luz Emilia Aguilar recibirá la medalla Xavier Villaurrutia en la 43 MNT

La crítica de teatro , para la maestra Luz Emilia Aguilar Zinser, no se reduce solo al ejercicio de análisis de un hecho escénico —siempre firme y desde el respeto y amor hacia la práctica artística—, sino que también tiene la misión de ser un registro, que proteja a esta disciplina de su propia naturaleza efímera, por la cual su historia y la de las comunidades que se desarrollan a su alrededor puede caer en el olvido.

“Me interesó porque vi que era un proyecto de gran aliento, que había tenido un impacto en muchas personas. Había voces encontradas de qué había significado ese impacto y pues me parecía que, ya fuera bueno o malo, por el volumen de gente involucrada, pues valía la pena hacer una investigación y documentarlo”, mencionó.

Ella considera que la crítica funciona como un testimonio del ahí y el ahora de la puesta en escena, un registro que se complementa con otros documentos, como programas de mano, libretos o fotografías. Es la rendición humana de un hecho que sucedió solo una vez para un reducido grupo de personas.

“La práctica teatral continúa, es un hecho originario necesario, muy importante para que el ser humano pueda pensarse a sí mismo y es una instancia de pacto de realidad, y tener una memoria de lo que se ha hecho, por qué se ha hecho, nos da luces también sobre lo que podemos hacer, las potencias de lo que el teatro puede lograr y si no hay una memoria, pues eso no se puede socializar y no puede generar conocimiento, el teatro mismo es una instancia de generación de conocimientos, es una instancia de configuración de identidad común”, expresó.

Reconoce que en el país es poco el dinero que se destina a estos ejercicios de archivo y a la crítica teatral, a pesar de su importancia. Aunque existen proyectos como el Centro Nacional de Investigación, Documentación en Información Teatral “Rodolfo Usigli” del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, además de esfuerzos independientes como A Escena y Voy al Teatro, muchos estados y municipios no cuentan con plataformas que les permitan blindar su historia ante el paso del tiempo.