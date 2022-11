‘El arte es la defensa de la vida’: Recibe Ileana Diéguez la Medalla Xavier Villaurrautia 2022

La mirada de Ileana Diéguez (Cuba, 1961) como académica e investigadora se ha comprometido con el reconocimiento de las teatralidades sociales, en especial de lo que ocurre en medio del contexto de violencia del que México aún es parte. Ahora que el reconocimiento es para ella con la entrega de la Medalla Xavier Villaurrutia, agradece que a través de su obra estas realidades puedan ser vistas.

“Recibo este reconocimiento con mucha emoción, enorme gratitud a una tierra y un país al que llegué en 1994 como migrante y después como exiliada, porque este país ha sido ampliamente generoso, aquí han llegado muchas personas de otros países que han vuelto a hacer sus vidas y han podido expresarse y construir sus trabajos sin temor a las dictaduras militares que existen en otros países de América Latina y que quiero mencionar es el caso de la Dictadura Cubana, a la cual condeno profundamente después de haber nacido en esa tierra y como mexicana que soy actualmente”, expresó la autora este jueves en el marco de la inauguración de la Muestra Nacional de Teatro, donde recibió el galardón.

“Recibo este reconocimiento en Torreón, una ciudad que ha estado atravesada por la violencia, una ciudad en la que viven muchas personas que no están aquí hoy y que sufren la pérdida de sus seres queridos, a los que siguen buscando. Reconozco la generosidad de México al tener esta mirada amplia sobre las teatralidades diversas que constituyen las manifestaciones no solo artísticas, sino también estéticas y sociales que confluyen en este México complejo y rico”, agregó.

Diéguez hizo hincapié en que al reconocer su trabajo también se reconocer a “todas las Antígonas que buscan hoy a sus hermanos, de todas las Perséfones desaparecidas en este país, de todas las Démeter que buscan a sus hijos, de todos los Príamos que buscan a sus hijos, de todos los Rey Lear que se preguntan cómo puede ser posible que un padre o una madre tengan que entregar a sus jóvenes hijos”.

“Creo que tenemos una deuda inmensa con esos actores que contribuyen a los escenarios vivos de México y hacia los cuales esta sociedad civil tiene que mirar y tiene que darles un marco de reconocimiento y hacia los cuales está en deuda el Estado Mexicano. Para ellas y para ellos quisiera que pudiéramos seguir haciendo un arte que los visibilice y los acompañe, porque necesitan seguir viviendo y seguir buscando hasta encontrar a sus seres queridos”, expresó.

Durante su intervención, dos miembros de la Dirección Artística, Alicia Laguna e Itandehui Méndez, se levantaron de sus asientos y mostraron sobre el escenario una manta con la leyenda “X La Justicia Que Les Debemos”, que permaneció en alto hasta que los aplausos al discurso de la académica acabaron minutos después.

En entrevista con VANGUARDIA, la investigadora esta lectura del galardón y destacó cómo ha sido posible que la apertura a distintas teatralidades ha permitido que la disciplina sirva para saldar esa “deuda con la verdad”.

Asimismo, como exiliada cubana y nacionalizada mexicana, asegura que de no haber sido por sus vivencias en este país no habría desarrollado su visión sobre el teatral que hoy la llevó a ser condecorada.

“Yo le debo a México la posibilidad de tener esa mirada. Porque justamente, en algún momento, me sentí desilusionada por cierta forma de hacer teatro que empecé a mirar hacia esos otros territorios y esos otros territorios ocurren aquí, esas otras maneras de estar, de poner el cuerpo, de expresarse, de tomar los espacios ocurre en México. Y creo que tiene esos escenarios desde tiempos remotos y quizá los habíamos visto como la calle, pero no habíamos pensado que esas estrategias del teatro pueden servir para pensar incluso como una estrategia política, de qué manera la mirada estética sobre las cosas permite incluirlo en otros discursos, otras reflexiones, traerlo a otros espacios donde normalmente eso no se mira. Pensarlos como teatralidad, como performatividad, nos ha permitido llamar la atención sobre esos lugares”, explicó.

“Lo que tal vez tendríamos que hacer es pensarnos más como sociedad civil. Si no nos hacemos cargo de lo que está pasando aquí el país se nos va. Recuerdo cuántas cosas han cambiado y me da tristeza. Creo que cuando en un país pasa algo no solo es responsabilidad de lo que debe el estado, el ejército, es responsabilidad también de lo que permite un país”, concluyó, “creo que el arte es la defensa de la vida”.