Paul Auster rescata del olvido al escritor y periodista Stephen Crane en “La llama inmortal de Stephen Crane”

El escritor norteamericano Paul Auster rescata del olvido al escritor y periodista Stephen Crane, que vivió a finales del siglo XIX, “sin el cual Ernest Hemingway no habría sido el mismo, ni tampoco Joseph Conrad”, aseguró en la presentación de su último libro.

Tras la publicación de su última novela, “4 3 2 1”, Auster se adentra en su azarosa vida en “La llama inmortal de Stephen Crane” (Seix Barral), en el que no oculta su “admiración” por “haber sido capaz de hacer tantas cosas que no he podido nunca hacer”.

En un encuentro virtual con la prensa desde su casa en Brooklyn, Auster describe a Crane como “fenomenólogo”, capaz de ver cosas que cualquier otro escritor no podría: “Tenía una percepción visual que luego transformaba en un lenguaje hermoso, potente, lleno de metáforas y símiles, a veces difíciles de digerir para el lector”.