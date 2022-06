$!Presenta una ‘fantasía del rock’ el Ensamble de Guitarra de Cámara de Coahuila

El Ensamble dio inicio al concierto con Michelle, canción de The Beatles a la que le siguieron Yesterday y Here, There and Everywhere, sencillos de la misma banda. Minutos después Every breath you take, Fields of gold, Englishman in New York, temas de músico británico Sting inundaron la sala.

Posteriormente, After the love has gone de Earth, Wind & Fire y Hotel California de The Eagles tuvieron un sitio especial en el repertorio del concierto. De igual manera que The love somebody, Words, I started the joke y How deep is your love?, sencillos de Bee Gees.

Mientras que el rock en español también tuvo su espacio en el evento, Viento y Aquí no es así, de Caifanes fueron los temas elegidos para darle ese toque del rock mexicano. Para concluir, Don’t stop me now y Bohemian Rhapsody, de Queen cerraron con broche de oro el concierto.

Cabe señalar, que el Festival Internacional de Guitarra de México XXVI tendrá actividades hasta el domingo 9 de julio, entre las que se encuentran conciertos, talleres y conferencias en 5 sedes de la capital coahuilense, mismo en el que se contará con talentos locales, nacionales y extranjeros. La cartelera se puede consultar en las redes sociales de Secretaría de Cultura de Coahuila y el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo.