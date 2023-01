$!Regresa José Bedia a MARCO con la exposiciòn ‘Viaje Circular’

La obra de Bedia se caracteriza por establecer vínculos , no solo a nivel plástico, sino también humano, con distintas comunidades indígenas, motivado por la perspectiva occidental que se tiene de que son “culturas que se quedaron en el pasado”.

“A mí me interesa mucho poner el pasado activo en el presente y reconceptualizar las ideas de los arquetipos que están vigentes y que son parte de nuestras tradiciones, no solo de México, sino en general. Las recreo dándole un valor activo y presente. Hay una creencia de que estas cosas quedaron en el pasado y no tienen función alguna, y yo disiento, pienso que esos valores culturales están activos y son parte de nuestro acervo y nos definen como lo que somos”, expresó.

En nuestro país en particular ha convivido con comunidades wirrárikas, yaquis y coras, entre muchos otros. Su práctica de campo, recalca, tampoco se limita a una visita única; se compromete con esas familias, establece lazos importantes y a partir de ahì es que crea su arte.

“México es uno de mis lugares favoritos para hacer esto. Viví aquí a finales de los 80 y principios de los 90 y siempre me ha interesado conocer a las comunidades indígenas, conozco muchas familias, algunas que yo conocí a sus niños pequeños y ahora son hombres casados. Ese tipo de evolución en la misma comunidad me interesa, y cómo las tradiciones se mantienen o se transforman, cómo hay cosas que desaparecen y otras que surgen nuevas”, compartió.

Por esto mismo el cuerpo de su obra es diverso. Si bien existen elementos unificadores, en general los motivos y el estilo están definidos por la cultura con la que más esté en contacto en ese momento.