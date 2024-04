‘Rezan’ para que continúe reconstrucción de iglesia dañada en el terremoto de 2017

” El gobierno y la parroquia se echan la bolita. Ahora tomamos misa aquí dentro o en una carpa en la calle, pero no sabemos cuándo estará la parroquia lista”, dijo María Gutiérrez, habitante de la colonia Guerrero por 82 años, al medio El Universal.

Est e templo del siglo XVI fue uno de los más afectados por tal catástrofe, aún no tiene una fecha exacta para su reapertura al público, retraso que ha sido adjudicado a distintos factores, entre ellos la complejidad de la obra.

La cúpula, que es donde más fácilmente se observan los daños, pero también la estructura fue afectada. Mientras tanto los fieles asisten a los servicios religiosos en una rehabilitada el año pasado junto a la parroquia.

”Estamos trabajando solamente en arreglar la fachada y la nivelación de los cimientos hundidos, no podemos atender la cúpula porque la iglesia se estaba hundiendo, entonces ya casi finalizamos la primera etapa; ya en una segunda parte, ahora sí, comenzaremos con la cúpula”, dijo José Luis López, encargado de las obras de restauración.

Aunque la Secretaría de Cultura asegura que estará lista este año, los trabajadores afirman que es poco probable, pues aún faltan detalles para terminar esta etapa –resolver los hundimientos y comenzar a trabajar en la cúpula–, y el inicio de una nueva requiere de papeleo burocrático que seguirá retrasando el proyecto.

”Ya pasaron muchos años y todo sigue casi igual que cuando se cayó la parroquia. No hemos perdido la fe, pero mira la situación, estamos a un día de las actividades de Semana Santa y casi no hay gente, las personas dejaron de venir porque no es muy cómodo venir a misa así”, dijo la señora Josefina Vázquez.

Con información de El Universal.