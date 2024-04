‘Suerte de principiante’: El ‘detrás de cámaras’ al oficio de Julián Herbert

“Yo tenía una idea vaga de que quizá podría ser un libro, pero lo que definió en realidad fue Jacobo Zanella, el editor. Pienso mucho en mis libros como discos, unos tienen algo más de rock progresivo, otros más de hardcore, y este si fuera un disco sería como esos donde lo que tienes es un gran productor, porque en realidad Jacobo, desde que hicimos la tercera charla, que se llama ‘La Repetición’, transcribió un pasaje y lo subió en un blog que tenía y de inmediato me escribió y me dijo ‘ahí hay un libro y si tú quieres a mí me gustaría hacerlo’”, compartió el escritor en entrevista con VANGUARDIA.

Al ser una transcripción de una serie de charlas, los capítulos se sienten como una conversación entre el autor y el lector. Los ejemplos, referencias y digresiones se presentan tan naturales como en una sobremesa, con el añadido de un trabajo de edición que buscó preservar la oralidad en el texto.

“Al transcribir algunas de esas improvisaciones no funcionan, son muy distractoras, entonces las tuve que eliminar, otras las cambié de lugar, otras las sustituí. Pero también había pasajes donde no quedaba tan claro algo y ahí, sobre todo, Jacobo, uno de los dos editores junto con Mauricio Sánchez, me decía ‘esta idea no está clara’ y entonces yo escribía un párrafo nuevo pero que sonara como si estuviera platicado, entonces eso también fue un reto”, comentó.