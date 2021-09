$!Tarot de la taberna: Un salto al vacío que se transfiguró en arte e intuición

“Pienso que se requiere, sobre todo, un espíritu aventurero”, comentó para VANGUARDIA Canseco, sobre el proceso de realización de este mazo y libro, “porque no es un libro convencional, puede ser visto como un oráculo, puede ser visto como una pieza de arte y es entrar en un género que no ha sido explorado de manera frecuente”.

Aunado a esto, ninguno de los dos vio el progreso del otro, por lo que la naturaleza intuitiva del proyecto se potenció a través de este ejercicio y, a raíz de esto, lograron crear “como un cadáver exquisito; metes distintas cosas y pienso que este trabajo, en ese sentido, es como una obra coral, porque esta mostrando muchos símbolos y muchos significados”, dijo el tarotista.

“Es una cosa interesante de reflexionar: todos los que estábamos metidos en esto nos aventamos a algo que no sabíamos cuál iba a ser el resultado, fue un salto al vacío, lo cual me emociona, porque la carta 0 del tarot es El Loco y es un salto al vacío. Entonces es un proyecto que no tiene calendario, que no tiene forma, es un proyecto cuyo propósito último desconocemos pero te lanzas con toda la energía, y confiando en que el resultado, sea cual sea a va ser genuino, y creo que eso tiene este tarot, que es muy genuino”, agregó.

Específicamente los naipes tienen una inspiración vivencial y simbólica, vinculadas cada una a experiencias o individuos, como es el caso de El Loco, inspirado en el poeta Francisco Martín Velasco, mientras que en el caso de los textos Herbert los desarrolló a partir de siete —otro número de significado esotérico— categorías conceptuales: Tésera, Paramita, Tlacuilo, Parábola, Leyenda, Figura y Koan.