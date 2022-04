$!Tec Review, la plataforma de información del Tec de Monterrey celebra su sexto aniversario con libro

No estamos hablando de política, hablamos de la ciencia y de poder entenderla para tener una mejor calidad de vida, de innovación, de lo que tienen que hacer los emprendedores para llevar a cabo sus objetivos, de liderazgo. Y aunque no estamos sobre los temas más coyunturales, son temas que aportan conocimiento, son temas explicados de la mano de expertos y son temas que en un mundo donde siempre las malas noticias son la nota, nosotros hablamos de temas positivos”.

¿Crees que estos temas (innovación, ciencia, tecnología) se encuentran un poco olvidados por el periodismo tradicional?

“Si, porque desafortunadamente algunas veces lo que vende es el amarillismo, el entretenimiento, las fakenews, las polémicas, noticias que están infladas y no son exactas y de pronto hablar de temas como la ciencia y la tecnología, de entender ciertas enfermedades, fenómenos del universo, parecieran no ser temas tan atractivos, creo que desgraciadamente los medios no les damos peso a estos temas, que al final son los temas que hacen una diferencia en la gente. Porque, cuando tú tienes la información correcta puedes tomar mejores decisiones, por ejemplo, si te quedaste sin empleo en lugar de seguir buscando un empleo si no hay las condiciones, puedas decidir ser un emprendedor, es el tipo de información que si le ayuda a la gente a tomar decisiones importantes y ese es un rasgo que ha tenido nuestro proyecto, hemos querido tener información corroborada de la mano de los expertos”.

¿Cómo se ha adaptado Tec Review a lo digital?

“Cada vez más las nuevas audiencias se mueven más en digital, para ellas traer un teléfono y leer un texto en él es algo más afín a su día a día, entonces hay que acoplarse a la realidad, no creo que lo impreso muera, pero la realidad en este mundo digital en el que vivimos, cada vez nos encontramos más inmersos en nuestras computadoras o teléfonos consumiendo nueve de cada diez informaciones y además esa información es muy visual, entra mucho por los ojos”.